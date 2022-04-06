Собянин открыл после реконструкции социальный дом «Москворечье»
Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в открытии после капитального ремонта жилого корпуса нового типа в «Доме Социального обслуживания «Москворечье» департамента труда и соцзащиты населения города Москвы. Церемония приурочена к Всемирному Дню здоровья, который отмечается 7 апреля.
Социальный дом «Москворечье» образован в сентябре 2021 года на базе психоневрологического интерната № 34 на юге столицы. Как отметил Собянин, два года назад городские власти решили реорганизовать все классические психоневрологические интернаты в социальные дома. Цель состояла в том, чтобы из закрытых учреждений создать открытые, доброжелательные локации, где было бы комфортно проживать, лечиться людям с ментальными нарушениями.
Как рассказала заместитель директора Дома «Москворечье» Елена Замятина, в учреждении делают акцент на социальную адаптацию пациентов-жильцов. В комнатах появилось личное пространство, что позволяет проводить индивидуальные занятия с каждым проживающим. Комнаты рассчитаны на три-четыре человека. В новых условиях жильцы освобождены от прежней гиперопеки и повышенного контроля со стороны персонала.
По словам мэра, основная задача - до конца текущего года завершить все основные ремонтные работы, реорганизацию, чтобы выйти на новое развитие очень важной социальной системы обслуживания горожан, находящихся в сложной жизненной ситуации, с серьезными нарушениями психики.
В рамках проекта «Городские дома-интернаты нового типа» появилась также профильная инфраструктура поддержки людей с ментальными нарушениями и их родственников. Она включает Центр компетенций, Единый координационный центр и комиссию по защите прав граждан, проживающих в таких домах-интернатах.
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