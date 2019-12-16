Собянин открыл отремонтированный Большой Москворецкий мост
Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия Большого Москворецкого моста после капитального ремонта. Как отметил градоначальник, была поставлена задача в самые сжатые сроки выполнить реконструкцию, учитывая, что этот транспортный переход, помимо прочего, еще и памятник культуры.
Все работы были выполнены за один год и три месяца - почти в два раза быстрее нормативных сроков. По словам Собянина, мост практически разобрали и собрали заново. Основные конструкции были заменены или укреплены.
До этого Большой Москворецкий мост прослужил более 80 лет без серьезных нареканий. После реконструкции срок его службы продлен еще на один век, отмечает АГН «Москва», ссылаясь на заявление мэра.
Большой Москворецкий мост через Москву-реку открылся в 1937 году. Его общая длина составляет 553 метра. Высота над уровнем реки – 14 метров.
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