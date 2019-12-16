Собянин открыл отремонтированный Большой Москворецкий мост

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия Большого Москворецкого моста после капитального ремонта. Как отметил градоначальник, была поставлена задача в самые сжатые сроки выполнить реконструкцию, учитывая, что этот транспортный переход, помимо прочего, еще и памятник культуры.

Все работы были выполнены за один год и три месяца - почти в два раза быстрее нормативных сроков. По словам Собянина, мост практически разобрали и собрали заново. Основные конструкции были заменены или укреплены.