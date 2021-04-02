Собянин открыл новый сезон ярмарок в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый сезон ярмарок в городе и осмотрел фестивально-ярмарочную площадку на Профсоюзной улице на юго-западе города.

Там он пообщался с продавцами, покупателями и участниками мастер-классов, посвященных Международному дню детской книги.

В ходе посещения ярмарки мэр Москвы предложил создать бренд для московских ярмарок и разработать стандарт их проведения, а голосование вынести на «Активный гражданин».

По словам Собянина, в Москве уже работают 44 круглогодичные ярмарки, а в текущем году откроется еще 20 площадок для них.

