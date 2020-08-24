Собянин открыл новый детский сад на севере Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 24 августа, открыл новый детский сад в районе Западное Дегунино.
Трёхэтажное здание было возведено за счёт городского бюджета по индивидуальному проекту. Новый детский сад рассчитан на 150 дошкольников – шесть групп полного дня. Заведение войдёт школы №2098.
По словам Собянина, в этом году в детские сады города пойдут 450 тысяч детей. Дошкольные учреждения подготовились к приёму воспитанников с учётом непростой эпидемиологической ситуации.
С 2011 года в столице построены 284 детских сада и 98 школ. С 1 сентября 2020 года первых учащихся примут 18 новых детских садов и школ, где смогут обучаться 2 тыс. 565 дошколят и 5 тыс. 25 школьников, сообщается на сайте мэра Москвы.
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