Собянин открыл новые корпуса МГТУ имени Баумана

Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко открыли новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана.

«По поручению президента Российской Федерации совместно с правительством России мы реализуем масштабный проект обновления материальной базы одного из старейшин технических университетов нашей страны. Здесь создается 14 новых корпусов - практически везде одновременно ведутся большие работы», - отметил Собянин на открытии двух корпусов - биотехнологического центра и центра транспортного инжиниринга

По его словам, остальные корпуса будут построены в соответствии с графиком и сданы в 2023 и 2024 году, тем самым, «Бауманка» получит новые лабораторные, образовательные корпуса и комфортные общежития для студентов.

По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, президент РФ Владимир Путин поручил до 2030 года создать не менее 25 кампусов мирового уровня.

«Уже 17 кампусов сейчас находится в разной стадии готовности и работы, но МГТУ имени Баумана, безусловно, является лидером и по готовности, и по темпам оснащения», - подчеркнул вице-премьер.

Также Сергей Собянин и Дмитрий Чернышенко приняли участие в церемонии подписания договора между МГТУ имени Баумана и ПАО «КамАЗ» о передаче тяжелого грузового автомобиля КамАЗ для проведения лабораторных исследований и испытаний систем, разработанных в университете. Документ подписали ректор МГТУ имени Баумана Михаил Гордин и генеральный директор ПАО «КамАЗ» Сергей Когогин.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, в рамках проекта комплексного развития МГТУ на земельных участках в 8 га по обоим берегам реки Яузы планируется возвести и реконструировать 14 зданий общей площадью около 170 тыс. кв. м.

