Собянин открыл новую школу в районе Ховрино

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столичном районе Ховрино новое здание школы №1474, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Стараемся, чтобы наши новые школы были просторными, светлыми, потому что от того, какие воспоминания закладывает школа, во многом зависит наша жизнь, наши ощущения», – сказал Собянин.

Возведение нового здания началось в январе 2021 года и завершилось в январе 2024 года. Финансирование велось в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.

Пятиэтажное здание с подземным этажом площадью 8,8 тысячи квадратных метров построено по индивидуальному проекту. В школе обустроено комфортное пространство для школьников старших классов, а также безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ключевой особенностью архитектуры стал атриум в центральной зоне. При необходимости его можно превратить в лекторий, шоурум, кинотеатр, танцевальный или концертный зал. Новое здание рассчитано на 658 учащихся.

С 2011 года в Москве построено 610 объектов образования. Среди них 427 детских садов и 183 школы. До 2026 годы в городе появится около 200 новых строений. Дополнительно на 2025 год запланирован ремонт 50 школ.

