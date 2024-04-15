Собянин открыл новую школу в районе Ховрино
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в столичном районе Ховрино новое здание школы №1474, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Стараемся, чтобы наши новые школы были просторными, светлыми, потому что от того, какие воспоминания закладывает школа, во многом зависит наша жизнь, наши ощущения», – сказал Собянин.
Возведение нового здания началось в январе 2021 года и завершилось в январе 2024 года. Финансирование велось в рамках адресной инвестиционной программы Москвы.
Пятиэтажное здание с подземным этажом площадью 8,8 тысячи квадратных метров построено по индивидуальному проекту. В школе обустроено комфортное пространство для школьников старших классов, а также безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Ключевой особенностью архитектуры стал атриум в центральной зоне. При необходимости его можно превратить в лекторий, шоурум, кинотеатр, танцевальный или концертный зал. Новое здание рассчитано на 658 учащихся.
С 2011 года в Москве построено 610 объектов образования. Среди них 427 детских садов и 183 школы. До 2026 годы в городе появится около 200 новых строений. Дополнительно на 2025 год запланирован ремонт 50 школ.
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