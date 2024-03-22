Возведен монолит здания новой детской поликлиники в Зеленограде

В Москве в районе «Крюково» в Зеленограде строители завершили возведение монолита здания новой детской поликлиники. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, медицинское учреждение, которое впоследствии сможет принимать до 320 пациентов за смену, строится в рамках программы реновации.

«Сейчас идёт устройство внутренних стен. Новая поликлиника будет просторной — она разместится на территории площадью около пяти тысяч квадратных метров», - уточнил глава департамента.

В новой поликлинике предусмотрены зоны реабилитации, функциональной и лучевой диагностики. Появится травматологическое отделение. В здании кабинеты врачей разместят таким образом, чтобы снизить возникновение очередей. Наиболее востребованные будут находится на нижних этажах, а менее посещаемые и административные — на верхних. Кабинеты узких специалистов для удобства оборудуют на одном этаже с кабинетами функциональной диагностики. Кроме того, в поликлинике по проекту предусмотрено кафе, а на этажах игровые пространства.

Медучреждение оснастят современным медицинским оборудованием, чтобы жители района смогли пройти обследование и получить необходимое лечение максимально близко к дому.



