Собянин открыл новое здание клуба «Современник» на северо-западе Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание клуба «Современник» в районе Строгино на северо-западе города.

«Вместо этих старых кинотеатров, убитых совершенно, появляются вот такие первоклассные центры с хорошими залами. У нас уже практически в половине районов Москвы неплохие такие общественные центры, культурные центры», - сказал Собянин.

Здание нового клуба, который возник после модернизации кинотеатра «Таджикистан», разделено на клубную и зрелищную зону, а прилегающая территория благоустроена. В самом клубе откроется проект «Школа исполнительского мастерства». Ученики смогут освоить основы танца, вокала, театрального и циркового искусства.

Также в «Современнике» появятся библиотека, различные студии, где будут обучать живописи и иностранным языкам, включая восточные.

