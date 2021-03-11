Собянин открыл новое здание клуба «Современник» на северо-западе Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новое здание клуба «Современник» в районе Строгино на северо-западе города.
«Вместо этих старых кинотеатров, убитых совершенно, появляются вот такие первоклассные центры с хорошими залами. У нас уже практически в половине районов Москвы неплохие такие общественные центры, культурные центры», - сказал Собянин.
Здание нового клуба, который возник после модернизации кинотеатра «Таджикистан», разделено на клубную и зрелищную зону, а прилегающая территория благоустроена. В самом клубе откроется проект «Школа исполнительского мастерства». Ученики смогут освоить основы танца, вокала, театрального и циркового искусства.
Также в «Современнике» появятся библиотека, различные студии, где будут обучать живописи и иностранным языкам, включая восточные.
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