Собянин открыл на mos.ru проект «Слово солдата Победы»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что открытый на портале mos.ru проект «Слово солдата Победы» призван сохранить для потомков воспоминания участников Великой отечественной войны, сообщает пресс-служба градоначальника.

Глава столицы отметил, что от 9 мая 1945 года ныне живущих отделяет 76 лет. По его словам, это целая жизнь, которую подарили всем фронтовики и труженики тыла.

«Среди нас до сих пор живут несгибаемые фронтовики, самому «молодому» из которых уже больше 90 лет. В рамках проекта «Слово солдата Победы» мы хотим записать их голоса, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев самой тяжелой и самой справедливой войны, которую когда-либо вел наш народ», - подчеркнул Собянин.

Градоначальник добавил, что сайт проекта будет постоянно пополняться новыми видеоматериалами и фотографиями солдат Победы.

