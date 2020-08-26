Собянин открыл международную школу креативных технологий TUMO
Международная школа креативных технологий TUMO открылась Пресненском районе Москвы.
По словам мэра столицы Сергея Собянина, в Москве впервые появилась школа по направлению дизайна, медиа, а также создания игр.
«Это тоже такое классное направление для Москвы, очень востребованное, очень модное», - сказал градоначальник.
Он также выразил уверенность, что школа будет пользоваться большим спросом, и поблагодарил предпринимателей, которые занимаются подобным форматом творческого образования.
Собянин добавил, что в Москве создана полноценная сеть дополнительного детского образования.
Международная школа креативных технологий TUMO была основана в 2011 году. На первом этапе в московской школе TUMO будут работать образовательные программы по восьми направлениям: программирование, графический дизайн, робототехника, 3D-моделирование, разработка компьютерных игр, музыка, кинопроизводство и анимация. Позже добавится другие направления, среди которых веб-разработка, цифровая живопись, фотография, новые медиа, анимированная графика и сторителлинг.
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