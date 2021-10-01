Собянин открыл клубы «Мой социальный центр» сразу в девяти районах Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин в День пожилых людей открыл городской клуб для людей старшего поколения «Мой социальный центр» на ул. Алма-Атинская в районе Братеево. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В ходе общения с посетителями центра глава города рассказал о целях и функциях таких центров. По его словам, сюда можно прийти отдохнуть, пообщаться, принять участие в различных мероприятиях.

Он также напомнил, что в столице действует программа «Московское долголетие», в которой участвуют около 400 тысяч человек.

«И в продолжение «Московского долголетия» мы в этой же идеологии начали переделывать наши социальные центры и создавать новые. Сегодня уже 30 таких центров», - рассказал мэр.

Отмечается, что одновременно с центром в Братеево работу начали еще восемь центров в разных районах города.

