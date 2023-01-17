Собянин открыл флагманский центр НИИ им Склифосовского
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый флагманский центр НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он отметил, что это позволит увеличить объем операционных услуг учреждения более чем в два раза.
Он рассказал, что центр обеспечен самыми высокими технологиями, операционными и оборудованием.
Мэр добавил, что флагманский центр будет работать по новому стандарту экстренной помощи.
«С вашей клиники начинали разработку стандарта по экстренной помощи. Я надеюсь, что здесь он в полном объеме уже внедрен», - сказал Собянин, обращаясь к директору НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергею Петрикову.
В свою очередь, Сергей Петриков отметил, что ранее в больнице не было гибридных операционных, как в новом флагманском центре, что повлияет на качество медицинской помощи.
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