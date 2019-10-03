Собянин открыл Единый диспетчерский центр метро

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия первого этапа Единого диспетчерского центра метрополитена Москвы. Градоначальник подчеркнул важность ЕДЦ для развития подземки, а также цифровизации различных систем управления метро.

Вместе с мэром в открытии центра участвовал вице-премьер РФ Максим Акимов. Собянин пояснил, что ЕДЦ было решено сделать в рамках национального проекта по цифровизации, сообщает Москва 24. Заместитель председателя правительства РФ признал, что транспортная система столицы - одна из самых современных в мире.

Единый диспетчерский центр разместился в здании бывшего кинотеатра «Ереван» на Дмитровском шоссе. Отныне именно из этого места будет обеспечиваться оперативное управление всеми системами метро - от поездов до вентиляции.

В рамках проекта «Цифровое метро» подземка также оснащается, так называемыми, умными системами видеонаблюдения и транспортной безопасности. Для пассажиров запущено мобильное приложение, предоставляется бесплатный Wi-Fi, правда, с рекламой, а также обеспечено LTE-покрытие. Программа воплощена в жизнь на 65%.

