Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии двух новых корпусов МГТУ имени Баумана.

Он отметил, что в ближайшие полгода будут построены еще 10 корпусов, а новое общежитие университета «будет первоклассное».

«Бауманка будет еще круче, чем была.[...]», - сказал Собянин.

К осени будут также планирует высадить около тысячи новых деревьев и кустарников, добавил градоначальник.

