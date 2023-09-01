Собянин открыл два новых корпуса МГТУ имени Баумана
1 сентября 202313:14
Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в открытии двух новых корпусов МГТУ имени Баумана.
Он отметил, что в ближайшие полгода будут построены еще 10 корпусов, а новое общежитие университета «будет первоклассное».
«Бауманка будет еще круче, чем была.[...]», - сказал Собянин.
К осени будут также планирует высадить около тысячи новых деревьев и кустарников, добавил градоначальник.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru