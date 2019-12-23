Собянин открыл дублер Киевского шоссе в Новой Москве

Мэр российской столицы Сергей Собянин принял участие в открытии стартового участка дороги «Марьино - Саларьево» - дублёра Киевского шоссе в Новой Москве. По словам градоначальника, завершение строительства этого отрезка трассы стало хорошим предновогодним подарком для всех горожан.

Первый участок дублера между Калужским и Киевским шоссе разгрузит трассы и обеспечит подъезд транспорта к Хованскому кладбищу, а также к станциям метро «Филатов Луг» и «Саларьево». В дальнейшем будут открыты ещё два участка автодороги. Разрешенная скорость движения по неё определена в 60 км/ч.

Автомагистраль «Марьино - Саларьево» пройдёт до возводимой трассы М3 «Украина - Середнево - Марьино - Десна» параллельно Киевскому и Калужскому шоссе, отмечает АГН «Москва». Целиком дорогу планируется ввести в строй уже летом будущего года.