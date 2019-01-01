Собянин открыл четыре новые станции Сокольнической линии метро

Сергей Собянин принял участие в церемонии открытия четырёх новых станции Сокольнической линии метро. В их числе оказали «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка». Также градоначальник вручил благодарности работникам, участвующим в строительстве и развитии столичной подземки. Помимо этого, некоторые специалисты были удостоены звания «Почетный работник транспорта и связи города Москвы» и получили из рук мэра соответствующие удостоверения.

Добавим, новые станции обладают уникальным дизайном. Так, «Филатов луг» и «Прокшино» с большими панорамными проемами похожи на вокзалы XIX века. Высота потолков здесь достигает почти 10 метро. А при отделке «Ольховой» специалисты вдохновлялись оригами. Здесь использовали гранит черных и серых тонов, а также мрамор белого цвета. Вестибюль напоминает бумажный самолет или корабль из фильма «Звездные войны».

К слову, по расчетам специалистов, открытие нового участка Сокольнической линии позволит жителям ТиНАО ежедневно экономить в поездках по городу до одного часа.

Ранее НСН сообщала, что в предстоящие выходные – 22 и 23 июня – участок Филевской линии от станции «Киевская» до станции «Кунцевская» будет недоступен для пассажиров. Как отметили в пресс-службе столичной подземки, это будет связано проведением работ по реконструкции.

В течение выходных между закрытыми станциями будут курсировать бесплатные автобусы. Метрополитен возобновят работу в обычном режиме в предстоящий понедельник, в 5:30 утра.



