Собянин осмотрел новый уникальный Центр современного пятиборья

Мэр российской столицы Сергей Собянин осмотрел спортивный комплекс для занятий пятиборьем, который был построен в поселке Северный. Градоначальник отметил, что этот комплекс — один из лучших в мире.

«Спортсмены достойны того, чтобы такую базу получить. Я надеюсь, что мастерство будет расти и желающих заниматься будет больше», - сказал Собянин.

Отдельно мэр столицы напомнил, что с сегодняшнего дня в Москве сова открылись бассейны, спортклубы, и фитнес. Также снова стали доступны спортивные уличные площадки, workout и детские площадки. По словам Собянина, это большой день для города.

Кроме того, с 23 июня в российской столице после 3 месяцев перерыва заработали кафе и рестораны, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Астахов
ТЕГИ:МоскваСобянин
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