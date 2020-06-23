Собянин осмотрел новый уникальный Центр современного пятиборья

Мэр российской столицы Сергей Собянин осмотрел спортивный комплекс для занятий пятиборьем, который был построен в поселке Северный. Градоначальник отметил, что этот комплекс — один из лучших в мире.



«Спортсмены достойны того, чтобы такую базу получить. Я надеюсь, что мастерство будет расти и желающих заниматься будет больше», - сказал Собянин.



Отдельно мэр столицы напомнил, что с сегодняшнего дня в Москве сова открылись бассейны, спортклубы, и фитнес. Также снова стали доступны спортивные уличные площадки, workout и детские площадки. По словам Собянина, это большой день для города.



Кроме того, с 23 июня в российской столице после 3 месяцев перерыва заработали кафе и рестораны, напоминает телеканал «360».

