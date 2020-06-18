Собянин осмотрел новый Московский городской центр пульмонологии

Московский городской центр пульмонологии при клинической больнице №67 имени Ворохобова будет заселяться и начнёт свою работу в ближайшие месяц-два. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра будущего медучреждения.

Центр на 222 койки общего профиля и 30 коек реанимации разместится в 10-этажном медицинском корпусе площадью 15,2 тысячи кв. метров, в котором провели комплексный ремонт. Для его оснащения город закупил современное лабораторное, диагностическое и хирургическое оборудование.

По словам Собянина, создание нового пульмонологического центра является одним из ключевых проектов столичного здравоохранения с учётом того, что коронавирус COVID-19 наносит удар в первую очередь по лёгким. Центр будет востребован а сейчас, когда идёт борьба с эпидемией, и после неё, когда понадобится реабилитация переболевшим в тяжёлых стадиях, отметил градоначальник.

