Собянин осмотрел новый Московский городской центр пульмонологии
Московский городской центр пульмонологии при клинической больнице №67 имени Ворохобова будет заселяться и начнёт свою работу в ближайшие месяц-два. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра будущего медучреждения.
Центр на 222 койки общего профиля и 30 коек реанимации разместится в 10-этажном медицинском корпусе площадью 15,2 тысячи кв. метров, в котором провели комплексный ремонт. Для его оснащения город закупил современное лабораторное, диагностическое и хирургическое оборудование.
По словам Собянина, создание нового пульмонологического центра является одним из ключевых проектов столичного здравоохранения с учётом того, что коронавирус COVID-19 наносит удар в первую очередь по лёгким. Центр будет востребован а сейчас, когда идёт борьба с эпидемией, и после неё, когда понадобится реабилитация переболевшим в тяжёлых стадиях, отметил градоначальник.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Борющимся с COVID-19 медикам выделят еще более 1 млрд рублей
- Попова назвала условие возобновления зарубежного туризма
- Туристическая отрасль сможет восстановиться только через два года
- Мишустин увидел основания для снятия коронавирусных ограничений по всей стране
- Заморозка средств за оплаченные поездки спасло российский турбизнес от краха
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru