Собянин осмотрел новую круглогодичную ярмарку в Марьине

Круглогодичную ярмарку в Марьине посетил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник отметил разницу между разовыми городскими ярмарками и постоянными, подчеркнув, что эта площадка обладает особым комфортом для посетителей. В скором времени, по словам Собянина, здесь будет создана ещё и спортивная площадка с искусственным льдом, а также с небольшим футбольным полем.

«Здесь и кондиционирование, и тепло, и холодильники — цивилизованный рынок, с одной стороны. С другой стороны, идеология его такая же по-прежнему — это фермерские в основном рынки, места для продавцов предоставляются бесплатно, а там, где можно, рядом с этими рынками ещё и фестивальная площадка, и спортивная. Это становится таким своеобразным центром города», — отметил мэр столицы.

Добавим, фестивальная площадка в Марьине занимает 1,3 гектара. Здесь расположены зоны в стиле «средневекового замка»: торговые шале, точки общепита, карусели и сцена для массовых мероприятий. Рядом размещается ландшафтный парк «Серпантин», концепцию которого разрабатывал британский дизайнер Мэтью Чайлдс. Всего в Москве работает 14 круглогодичных ярмарок, и столичные власти обещали увеличивать их количество.

