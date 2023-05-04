Собянин: Онлайн-квиз в рамках проекта «Открой#Моспром» вошел в Книгу рекордов России

Дистанционная викторина в рамках проекта «Открой#Моспром» включена в Книгу рекордов России. Этот онлайн-квиз объединил почти 1300 человек из 56 регионов России. Об этом мэр столицы РФ Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

В интеллектуальном состязании на тему промышленности приняли участие рекордное количество команд - 327. Соревнующиеся отвечали на самые разные вопрос вопросы, связанные с историей и развитием отечественной промышленности.

По итогам квиза первое и второе места достались командам из Москвы и Орла. Бронзовый призёр - команда из башкирского города Туймазы.

Проект столичного департамента инвестиционной и промышленной политики «Открой#Моспром» стартовал в 2019 году. Он знакомит россиян с работой и историей промышленности города.

