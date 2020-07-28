Собянин одобрил создание технопарка «ЗИЛ»
Статус промышленного комплекса двум столичным предприятиям присвоил Сергей Собянин. Об этом заявили в пресс-службе мэра и правительства Москвы. Градоначальник отметил, что два инновационных предприятия – производители высокоточного вооружения и промышленной керамики – получили статус промышленного комплекса и право на налоговые льготы, которые предусмотрены законодательством Москвы.
Так, столичный мэр подписал распоряжение о присвоении статуса промышленного комплекса АО «Государственное научно-производственное предприятие «Регион». Кроме того, статус инвестиционного приоритетного проекта Москвы присвоен проекту создания технопарка «ЗИЛ».
Статус инвестиционного приоритетного проекта позволит снизить нагрузку по региональным налогам примерно на 25%. В частности, ставка налога на прибыль будет уменьшена с 17% до 12,5%, обнулена ставка налога на имущество, на 99% снижена арендная плата за землю.
Ранее стало известно, что правительство Москвы отказалось от проведения кадастровой оценки жилой и коммерческой недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин своем персональном сайте. Градоначальник подчеркнул, что для расчета размеров налога на недвижимость по-прежнему будет применяться кадастровая стоимость 2018 года.
По словам столичного мэра, очевидно, что кадастровая оценка на 1 января текущего года не имеет ничего общего с реальной ситуацией на «постковидном» рынке недвижимости.
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