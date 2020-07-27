Собянин открыл новый спортивный комплекс «Акватория «ЗИЛ»
В Москве открылся спортивный комплекс «Акватория «ЗИЛ» - вторая очередь Центра водных видов спорта. Он построен в рамках реорганизации территории бывшей промзоны ЗИЛа. В церемонии принял участие столичный мэр Сергей Собянин. Градоначальник подчеркнул, что первая очередь водного дворца спорта – это дворец Анастасии Давыдовой для занятий синхронным плаванием. А вторая – это два 50-метровых бассейна, тренажерные залы и целый ряд других спортивных объектов, расположенных в этом комплексе.
Как отметил Сергей Собянин, таких бассейнов в Москве немного. Поэтому он будет востребован как профессиональными спортсменами, так и жителями города. Также градоначальник подчеркнул, что бывшая промышленная территория ЗИЛ постепенно превращается в комфортную зону для проживания, занятий спортом.
Напомним, строительство Центра водных видов спорта на ЗИЛе началось в 2014 году. Комплекс общей площадью 28,5 тысяч квадратных метров состоит из двух частей. В первой – открытой в 2017 году – располагается Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой. Строительство второй части комплекса, получившей название «Акватория "ЗИЛ"», было завершено в ноябре прошлого года.
Ранее сообщалось, что школа на территории ЗИЛа в составе ЖК «ЗИЛАРТ» станет самой большой в России. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Здесь есть все современные технологии для обучения, в том числе и детский технопарк, в котором можно изучать самые новейшие технологии: нанотехнологии, робототехнику и другие интересные предметы», — рассказал мэр столицы.
Также Собянин добавил, что проект застройки территории бывшего ЗИЛа — крупнейший в реконструкции промышленной зоны не только в Москве, но и в России. Добавим, школа на территории ЗИЛа рассчитана на 2500 мест. Она станет экспериментальным образовательным комплексом, в котором планируется внедрить современные учебные программы. Общая строительная готовность проекта оценивается в 83%.
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