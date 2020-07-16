Собянин объявил об открытии записи на бесплатные тесты на COVID-19

В четверг, 16 июля, открылась электронная запись на бесплатные ПЦР-тесты на коронавирус COVID-19 в московских поликлиниках, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире радиостанции "Комсомольская правда". Время сдачи теста можно выбрать на две недели вперёд.

Глава города отметил, что власти намерены в дальнейшем расширять такие услуги.

Уже сейчас в Москве делают почти в два раза больше тестов на коронавирус, чем в других регионах России. По словам Собянина, в день проводится по 70 тысяч исследований, и это одна из самых высоких цифр в мире.

В Москве с 16 июля любой желающий может сдать ПЦР-тест бесплатно. Исследование проводится на базе 162 городских поликлиник для взрослых и 45 медучреждений для детей. Для сдачи анализа потребуется предварительная запись и московский полис ОМС.

