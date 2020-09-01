Собянин поздравил школьников и педагогов с Днём знаний
Все учебные учреждения российской столицы открылись с началом нового учебного года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе визита в школу № 2097 в Южном Тушине. Он посетил там корпус «Школа старшеклассников» и поздравил ребят и учителей с Днем знаний.
По словам градоначальника, сегодня особенно волнительный день, поскольку многие школьники по полгода не видели друг друга, свои классы, педагогов в связи с переводом обучения в дистанционный формат из-за карантина. Собянин отметил, что не все ученики пошли 1 сентября в школы, в том числе по состоянию здоровья. По заявкам родителей они продолжают учёбу онлайн, передает ТАСС.
В этом учебном году в детских садах, школах и колледжах Москвы будут обучаться 1,5 миллиона детей. В дошкольные группы пошли 440 тысяч малышей. За школьные парты сядут 1,06 млн детей, в том числе 113 тысяч первоклассников. Колледжи столицы приняли более 90 тысяч учащихся.
В связи с тем, что коронавирус до конца не побеждён, в московских учебных заведениях приняты меры предосторожности – ограничение перемещений по школе, разделение потоков учеников, измерение температуры, регулярная дезинфекция.
Школа № 2097 – один из самых масштабных образовательных комплексов. Он включает в себя 18 корпусов, там учатся более 5 тысяч детей. В школе реализуются проекты по профильным направлениям обучения.
В рамках пилотного проекта «Школа старшеклассников» в здании создано образовательное пространство, которое максимально приближенно к высшим учебным заведениям - с аудиториями для лекций, лабораториями, помещениями для групповой и индивидуальной работы.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,0 млн+4 729 / сут.
Умерли
17 299+123 / сут.
Выздоровели
816 тыс.+6 318 / сут.
- Похороны Крапивина назначены на четверг
- СМИ: ЕС продлит санкции против граждан России
- Лавров опроверг обвинения Запада, что Россия не расследует ситуацию с Навальным
- Лавров упрекнул ЕС за санкционную политику
- Лавров назвал сроки саммита Совбеза ООН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru