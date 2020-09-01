Собянин поздравил школьников и педагогов с Днём знаний

Все учебные учреждения российской столицы открылись с началом нового учебного года, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в ходе визита в школу № 2097 в Южном Тушине. Он посетил там корпус «Школа старшеклассников» и поздравил ребят и учителей с Днем знаний.

По словам градоначальника, сегодня особенно волнительный день, поскольку многие школьники по полгода не видели друг друга, свои классы, педагогов в связи с переводом обучения в дистанционный формат из-за карантина. Собянин отметил, что не все ученики пошли 1 сентября в школы, в том числе по состоянию здоровья. По заявкам родителей они продолжают учёбу онлайн, передает ТАСС.

В этом учебном году в детских садах, школах и колледжах Москвы будут обучаться 1,5 миллиона детей. В дошкольные группы пошли 440 тысяч малышей. За школьные парты сядут 1,06 млн детей, в том числе 113 тысяч первоклассников. Колледжи столицы приняли более 90 тысяч учащихся.

В связи с тем, что коронавирус до конца не побеждён, в московских учебных заведениях приняты меры предосторожности – ограничение перемещений по школе, разделение потоков учеников, измерение температуры, регулярная дезинфекция.

Школа № 2097 – один из самых масштабных образовательных комплексов. Он включает в себя 18 корпусов, там учатся более 5 тысяч детей. В школе реализуются проекты по профильным направлениям обучения.

В рамках пилотного проекта «Школа старшеклассников» в здании создано образовательное пространство, которое максимально приближенно к высшим учебным заведениям - с аудиториями для лекций, лабораториями, помещениями для групповой и индивидуальной работы.

