Собянин объявил об открытии весеннего фестиваля «Московская Масленица»

Традиционный фестиваль «Московская Масленица» пройдет в столице c 11 по 17 марта. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«На этой неделе культурные центры, музыкальные и художественные школы, парки, библиотеки и музеи проведут множество развлекательных и праздничных программ», – написал градоначальник в блоге на своем персональном сайте.

В столице будут открыты 29 фестивальных площадок «Московских сезонов», которые предлагают большой выбор традиционных масленичных угощений: 50 видов блинов, 200 начинок и соусов. Впервые Масленицу отметят на рыбном рынке в Новокосино. Для гостей подготовили кулинарные батлы, во время которых повара будут состязаться в приготовлении праздничных блюд. Кроме того, запланированы выступления столичных народных коллективов и различные мастер-классы. В Камергерском переулке появится город мастеров с кузницей, водяной мельницей, русской печью. Для посетителей будет работать мастерская ремесел.

Развлекательную, образовательную и спортивную программу подготовили парки Москвы. Так, в 12 точках пройдет фестиваль «Всенародная Масленица», гости которого познакомятся с особенностями федеральных округов России, традициями разных народов страны, посетят концерты и мастер-классы. В парке искусств «Музеон» представят частушки и народные песни из регионов Центральной России, проведут мастер-классы по росписи матрешек и пряников и дегустацию блинов. Измайловский парк предлагает программу о культуре Северо-Западного региона, запланированы выступления фольклорных ансамблей, хороводы, катания на санях, занятия для детей.

В парке «Фили» программе будет посвящена культуре российского юга, здесь выступят казачьи хоры. Сад «Эрмитаж» познакомит гостей с танцами и музыкой народов Северного Кавказа, парк «Ходынское поле» — с культурным многообразием Поволжья, парк «Сокольники» — с культурой и традициями Урала. В свою очередь, ландшафтный парк «Митино» представит обычаи народов Сибири, Лианозовский парк — традиции Дальнего Востока. Широкую программу подготовили также музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское».

Кроме того, тематические мероприятия пройдут в пространстве «Дом российской кухни» на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, 14-17 марта для гостей проведут мастер-классы по приготовлению блинов и дегустации. В воскресенье на двух площадках ВДНХ ожидаются масштабные гулянья «НейроМасленица. Метаморфозы». На северной петле кольцевой дороги и у летнего кинотеатра-лектория пройдут мультимедийное шоу на основе полотен известных русских художников, иммерсивный спектакль, мастер-классы и игры, выступления этно-коллективов, диджей-сеты, танцевальные батлы. Кроме того, здесь приготовят самый большой блин в стране.

Масленичные гулянья с угощениями и анимационной программой состоятся впервые на площадках у Северного и Южного речных вокзалов. Туристско-информационный центр на Тверской площади запланировал бесплатные тематические экскурсии, викторины и мастер-классы.

Культурные центры, библиотеки и школы искусств также подготовили программу к Масленице. Так, в центре «Москворечье» расскажут о старинных песнях и обрядах, лекторий Дома Н.В. Гоголя запланировал иммерсивную лекцию «Пили-ели москвичи», галерея «Загорье» — мастер-класс по кукле-стригушке. Детская музыкальная школа №98 проведет окружной праздничный концерт, а Московский дворец пионеров на Воробьевых горах — мастер-классы педагогов учреждения и колледжей города, выступления и игры.

