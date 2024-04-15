Собянин объявил о начале нового сезона Дней исторического и культурного наследия

Дни исторического и культурного наследия стартуют в Москве 18 апреля и продлятся по 31 мая. Об этом в своём Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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Он указал, что в 2024 году главной целью акции является демонстрация современной жизни московских памятников, в том числе сохранивших свои исторические функции. Это, в том числе, жилой Дом Наркомфина и Московский дворец пионеров.

«В программу включено около 300 памятников московской старины, с архитектурой которых можно ознакомиться на экскурсиях, лекциях, мастер-классах. Всего запланировано больше 600 мероприятий», — уточнил Собянин.

Градоначальник отметил, что отдельный цикл мероприятий будет посвящён усадебному наследию, а на некоторых площадках будут проходить специальные семейные программы.

Ранее Сергей Собянин пригласил москвичей на волонтерский проект «Время добра», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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