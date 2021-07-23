Собянин обсудил с «Единой Россией» новый стандарт московских школ
Сергей Собянин рассказал о планах «Единой России» по созданию московского стандарта школ. Об этом он написал в блоге на своём персональном сайте.
По его словам, создание центров «Мои документы» определило новые стандарты качества обслуживания граждан, к которым нужно стремиться всем городским службам.
Собянин отметил, что сегодня новый стандарт качества уже внедряется в столичных поликлиниках, далее будут задействованы московские школы, в которых предстоит создать качественно новую среду для учебы и творчества.
Мэр города подчеркнул, что столичные школы будут преобразованы уже через несколько лет.
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