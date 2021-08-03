Собянин обсудил на встрече с кандидатами «ЕР» роль партии в развитии страны

Сергей Собянин обсудил будущее Москвы на встрече с кандидатами «Единой России», сообщается на личном сайте мэра столицы.

Он отметил, что городу нужно стремительное развитие. «Даже небольшие темпы движения и небольшие шаги вперед противопоказаны такому городу», — добавил Собянин.

Мэр подчеркнул, что властям города нужно постоянно улучшать инфраструктуру и качество жизни в столице, чтобы москвичи продолжали здесь жить. « Нельзя, чтобы они уезжали, они должны оставаться у нас, здесь жить, рожать детей, думать о завтрашнем дне, инвестировать в этот город», — подчеркнул Сергей Собянин.

