Собянин обсудил ход реализации программы «Мой район» в Куркине

Мэр российской столицы проинспектировал ход строительных работ в районе Куркино, а также обсудил выполнение программы «Мой район». Сергей Собянин напомнил, что в рамках этой программы намечено масштабное благоустройство, в прошлом году уже было сделано немало объектов.

Так, в Куркине в минувшем году были выполнены соответствующие работы в трёх парках. На это год в плане по благоустройству территории значатся пять знаковых объектов и бульварных зон, сообщил глава районной управы Денис Тараканов. Работы будут организованы силами департамента природопользования.

Тараканов также доложил мэру о выполнении поручений об установке в районе камер видеонаблюдения и организации освещения на выезде на МКАД. За прошлый год смонтировано более 130 камер.

Кроме того, по просьбе самих жителей в Куркине троится постоянно действующая фестивальная площадка в японском стиле. Её разместят на пересечении улиц Юровская и Соколово-Мещерская. Также уже готовится к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс. Как подчеркнул Сергей Собянин, все обещания, данные жителям, должным быть реализованы.

