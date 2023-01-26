Собянин: Образовательный комплекс на 400 мест введут в строй в этом году в районе Аэропорт

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что в 2023 году в столичном районе Аэропорт будет открыта школа с дошкольным отделением.

По его словам, учебный корпус на улице Константина Симонова будет готов принять 400 ребят.

«В строящемся здании уже готовы монолитные конструкции, наполовину выполнены отделочные работы, производится монтаж инженерного оборудования», - рассказал градоначальник.

Он уточнил, что на первом этаже в новой школе будут учебные кабинеты, кружковые помещения, а также обеденный зал на 175 мест и медицинский кабинет.

Кроме того, предусмотрены спортивные залы, зал для мероприятий и артистические, универсальные кабинеты - они будут на втором этаже. Технический и многофункциональный библиотечный центры, а также методический кабинет будут расположены на третьем этаже школы.

Ранее в правительстве Санкт-Петербурга заявили о планах построить на улице Бабушкина, 84/2, в Невском районе детский сад на 100 воспитанников, сообщают «Невские новости».

