Собянин обещает ускорить реновацию жилья без ущерба качеству

Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил о планах ускорения сроков переселения горожан по программе реновации жилья. При этом качество строительства домов не должно ухудшаться, заверил градоначальник.

Эту тему Собянин поднял во время посещения строительства корпуса «Ломоносов» в научной долине МГУ в районе Раменки. Мэр дал старт возведению кластеров «Образовательный» и «Междисциплинарный» инновационного центра МГУ «Воробьевы горы». В церемонии также приняли участие ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев.

Собянин назвал уникальным для России проект в Раменках. По словам мэра, инновационный научно-технологический центр МГУ призван стать ведущей площадкой, которая объединит образовательный, научный и технологический потенциал страны.

Что касается столичной программы реновации, то, по словам градоначальника, по сути речь идёт о строительстве ещё одного города внутри мегаполиса на месте старых «хрущевок». Мэр заверил, что процесс будет максимально ускоряться, насколько это возможно. Однако немаловажно качество самого жилья, чтобы оно соответствовало стандартам, подчеркнул Сергей Собянин.

Программа реновации старого жилого фонда Москвы предусматривает переселение более миллиона человек (в основном из пятиэтажных «хрущевок») в новые квартиры, построенные за счет города. На сегодня уже принято в эксплуатацию около 130 домов площадью 1,7 миллиона квадратных метров.

