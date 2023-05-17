Собянин: чат-бот Александра уже почти три года помогает пассажирам московского транспорта

Он рассказал что чат-бот помогает жителям и гостям столицы разобраться в билетной системе, а также получить информацию о пересадках, правилах провоза багажа.

Градоначальник отметил, что также Александра предоставит пассажирам сведения о работе транспорта и автовокзалов, пригородных электричек и аэроэкспрессов, парковок, каршеринга, такси и самокатов. Также она ответит на вопросы об эвакуации авто и организации дорожного движения.

Собянин указал, что чат-бот доступен в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», «Парковки России», соцсетях и мессенджерах.

«Планируем ее интегрировать с внутренними системами подведомственных организаций - это позволит еще больше автоматизировать ответы на самые сложные вопросы», - добавил мэр.

