Собянин: чат-бот Александра уже почти три года помогает пассажирам московского транспорта
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что запущенный почти три года назад для помощи пассажирам чат-бот Александра, научится отвечать на более сложные вопросы о московском городском транспорте.
Он рассказал что чат-бот помогает жителям и гостям столицы разобраться в билетной системе, а также получить информацию о пересадках, правилах провоза багажа.
Градоначальник отметил, что также Александра предоставит пассажирам сведения о работе транспорта и автовокзалов, пригородных электричек и аэроэкспрессов, парковок, каршеринга, такси и самокатов. Также она ответит на вопросы об эвакуации авто и организации дорожного движения.
Собянин указал, что чат-бот доступен в приложениях «Метро Москвы», «Московский транспорт», «Парковки России», соцсетях и мессенджерах.
«Планируем ее интегрировать с внутренними системами подведомственных организаций - это позволит еще больше автоматизировать ответы на самые сложные вопросы», - добавил мэр.
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