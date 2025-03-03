Собянин: Новый московский цирк построят в Мневниковской пойме

Новое здание Московского цирка построят в удобной локации в Мневниковской пойме на северо-западе Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем сайте.

Ранее планировалось, что объект возведут на проспекте Вернадского, где сейчас находится Большой Московский цирк. Как отмечали власти, старое здание полностью исчерпало свой ресурс, напоминает RT.

Мэр напомнил, что на портале «Активный гражданин» прошло голосование «Каким будет московский цирк». В нем приняли участие свыше 250 тысяч человек. При этом почти половина голосовавших предложили возвести новое здание на проспекте Вернадского, 27% выступили за новую площадку, 23% указали, что полагаются на мнение экспертов.

«Специалисты и руководство Большого Московского цирка поддерживают идею строительства на новом месте из-за технической сложности реализации на старой площадке такого масштабного проекта, а также из-за необходимости сохранить полноценную работу коллектива... до окончания строительства нового здания», - написал Собянин.

Столичные власти запустили на «Активном гражданине» новое голосование, в ходе которого москвичи определят архитектурную концепцию будущего цирка. Впервые высказать свое мнение смогут дети с помощью опроса на платформе «Активный гражданин — детям».

