Собянин: Новый корпус ГКБ №31 планируется открыть в январе

Новый травматолого-ортопедический корпус, который строится на территории городской клинической больницы номер 31 имени академика Савельевой, примет первых пациентов в начале следующего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Cовременный конкурс позволит оказывать более качественную помощь тысячам пациентов. Планируется, что в декабре строительство будет завершено. Работы ведутся за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.

Новый конкурс будет рассчитан на сто коек: 60 коев травматологии, 40 коев ортопедии, шесть реанимационных, одна койка изолятора. Помещение будет оснащено новейшей техникой.

Строительная готовность объекта составляет 80%.

