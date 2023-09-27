Собянин: Новый корпус ГКБ №31 планируется открыть в январе
Новый травматолого-ортопедический корпус, который строится на территории городской клинической больницы номер 31 имени академика Савельевой, примет первых пациентов в начале следующего года. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Cовременный конкурс позволит оказывать более качественную помощь тысячам пациентов. Планируется, что в декабре строительство будет завершено. Работы ведутся за счет городского бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы Москвы.
Новый конкурс будет рассчитан на сто коек: 60 коев травматологии, 40 коев ортопедии, шесть реанимационных, одна койка изолятора. Помещение будет оснащено новейшей техникой.
Строительная готовность объекта составляет 80%.
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