Собянин: Новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября

В ходе общения с родителями учеников он отметил, что новое общеобразовательное учебное заведенире стало первым, построенным в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.

Градоначальник добавил, что в текущем году будет построено ещё три детских сада, а также выразил надежду, что детям будут помогать спартаковцы, рядом со стадионом которых находится новая школа.

«Футбол здесь – ключевая история. Рядом стадион «Спартак», детский клуб «Спартак», тренировочные поля. Так что я надеюсь, что спартаковцы и здесь будут детям помогать», – заключил мэр столицы.

Ранее Собянин заявил, что в районе Чертаново Южное возведут образовательный комплекс, состоящий из школы на 550 учеников и детского сада на 70 мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».