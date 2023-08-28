Собянин: Новая школа на Волоколамском шоссе откроется 1 сентября
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую школу на Волоколамском шоссе в районе Покровское-Стрешнево, сообщает пресс-служба московского правительства.
В ходе общения с родителями учеников он отметил, что новое общеобразовательное учебное заведенире стало первым, построенным в рамках проекта комплексного развития территории бывшего Тушинского аэродрома.
Градоначальник добавил, что в текущем году будет построено ещё три детских сада, а также выразил надежду, что детям будут помогать спартаковцы, рядом со стадионом которых находится новая школа.
«Футбол здесь – ключевая история. Рядом стадион «Спартак», детский клуб «Спартак», тренировочные поля. Так что я надеюсь, что спартаковцы и здесь будут детям помогать», – заключил мэр столицы.
Ранее Собянин заявил, что в районе Чертаново Южное возведут образовательный комплекс, состоящий из школы на 550 учеников и детского сада на 70 мест, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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