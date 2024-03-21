Собянин: Не менее 70% занятий в колледжах Москвы будут практическими

Обучение в системе среднего профессионального образования в Москве на 70% будет состоять из практики, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. О модернизации процесса градоначальник написал в своем Telegram-канале.

По словам Собянина, обширная практика вошла в приоритеты развития столичного образования.

«В основе изменений лежат два базовых принципа: актуальность и востребованность – в разработке учебных программ участвуют работодатели и профессиональные ассоциации; практикоориентированность – практические занятия начинаются с первого курса и проходят с опытными наставниками», – указал мэр.

Одним из ключевых изменений стало постоянное взаимодействие с работодателями, обучение под их запрос. Для этого в столице привлекают компании-партнеры. До конца года в городе усовершенствуют свыше 230 и создадут около 90 новых мастерских и лабораторий колледжей, оборудовав их техникой, используемой на предприятиях.

Кроме того, в Москве создают новые учебные площадки практической подготовки рядом с организациями – потенциальными работодателями. Также внедряется новый подход к оценке подготовки выпускников: они сдают квалификационный экзамен с участием работодателей, по итогам которого могут получить разряд и предложение о трудоустройстве.

Для обучения практическим навыкам в колледжах привлекаю мастеров производственного обучения из профильных организаций, при этом преподаватели учебных заведений стажируются для актуализации своих знаний и навыков. В 2024 году стажировки на предприятиях пройдут более тысячи педагогов.

Также Собянин напомнил, что в Москве действует доппрограмма профориентации и профтестирования девятиклассников, в ходе которой они могут познакомиться с различными профессиями, и проходят конкурсы профессионального мастерства.

