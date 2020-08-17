Собянин назвал сроки завершения реставрации исторической ГЭС-2
Основные работы по реставрации ГЭС-2 у Малого Каменного моста в Москве завершатся до конца 2020 года. Об этом сообщил глава города Сергей Собянин во время осмотра площадки.
По его словам, инженерные коммуникации уже подведены, монтажные работы в основном закончены, продолжается прокладка внутренних инженерных систем, ведётся благоустройство, и после Нового года должны начаться пуско-наладочные работы, отметил градоначальник.
На месте бывшей электростанции на частные средства создаётся музейно-образовательный комплекс «Дом культуры «ГЭС-2» площадью в 40 тысяч квадратных метров с четырьмя наземными и двумя подземными этажами. На Болотной набережной будет открыт Дом культуры, часть набережной благоустроят и создадут новый спуск к реке. В рамках работ по созданию нового культурного пространства реконструируют Патриарший пешеходный мост.
Предполагается, что на территории комплекса разместятся библиотека, концертный зал на 450 мест, творческие мастерские и классы для обучения.
Он отметил, что новый комплекс не ограничится музейно-выставочной функцией. В нем будут размещены и мастерские, и библиотека, и концертный зал на 450 мест, классы для обучения. В новом доме культуры будут созданы 500 рабочих мест.
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