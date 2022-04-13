Собянин назвал сроки ввода нового участка «салатовой» ветки метро на севере Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что участок от станции «Селигерская» до станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена должен быть запущен в 2023 году, сообщает пресс-служба правительства столицы.
В ходе осмотра строящейся станции «Яхромская» градоначальник отметил, что в настоящее время на данной линии строятся три станции, работы идут по плану.
Глава компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, в свою очередь, рассказал, что строительство перегонных тоннелей уже завершено.
«Где-то осенью 2023 года - завершение работ полностью по всем трём станциям», - отметил Жуков.
В пресс-службе добавили, что строящаяся станция «Яхромская» находится у пересечения Дмитровского шоссе и ул. 800-летия Москвы. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 27%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию «Минская» Киевского направления МЖД, которая в будущем станет частью МЦД-4, сообщает RT.
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