Собянин назвал сроки ввода нового участка «салатовой» ветки метро на севере Москвы

В ходе осмотра строящейся станции «Яхромская» градоначальник отметил, что в настоящее время на данной линии строятся три станции, работы идут по плану.

Глава компании-подрядчика АО «Мосметрострой» Сергей Жуков, в свою очередь, рассказал, что строительство перегонных тоннелей уже завершено.

«Где-то осенью 2023 года - завершение работ полностью по всем трём станциям», - отметил Жуков.

В пресс-службе добавили, что строящаяся станция «Яхромская» находится у пересечения Дмитровского шоссе и ул. 800-летия Москвы. В настоящее время строительная готовность объекта составляет 27%.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин открыл станцию «Минская» Киевского направления МЖД, которая в будущем станет частью МЦД-4, сообщает RT.

