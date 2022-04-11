Собянин рассказал о программе реновации в районе Фили-Давыдково

Мэр Москвы Сергей Собянин посетил дома столичного жилфонда в районе Фили-Давыдково, заселяемые по программе реновации.

Он рассказал, что в этом году в районе еще будет построено три дома, а в 2023 - четыре.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, жилые дома на улице Кастанаевская были построены по индивидуальному проекту. В новостройках имеется 497 квартир, общая площадь которых составляет чуть более 29 тысяч квадратных метров. Всего в программу реновации в районе Фили-Давыдково включены 119 жилых домов, в которых проживают 21,5 тысяча человек.

Отмечается, что дома оборудованы автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволяет снижать затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи.

Всего в программу реновации жилищного фонда Москвы включено более 5 тысяч 170 домов. Для ее реализации подобраны 543 стартовые площадки общей мощностью 8,6 миллионов квадратных метров. В новые квартиры уже переехали более 50 тысяч человек.