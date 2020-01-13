Собянин назвал сроки открытия путепровода через МЦК на юго-востоке Москвы
Путепровод, пересекающий железнодорожные пути Московского центрального кольца от улицы Пруд-Ключики до 1-й Фрезерной улицы в районе станции МЦК Андроновка будет открыт в ближайшие несколько месяцев. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в ходе осмотра работ на объекте.
В связи с новыми проектами, которые столичные власти реализуют совместно с «Российскими железными дорогами», остро встаёт вопрос о возможности пересечения путей МЦК и МЦД. На сегодня, по словам градоначальника, в дополнительных списках путепроводов значатся 23 транспортных перехода через железную дорогу. 12 из них уже возведены.
Новый мост между Фрезерной улицей и Пруд-Ключиками свяжет два московских района, на которых расположены значительные промышленные территории. Эстакада значительно упростит выезд автотранспорта из промзоны «Фрезер» в сторону шоссе Энтузиастов и Перовского шоссе.
Кроме того, оборудованные тротуары позволят пешеходам без проблем добираться от платформы «Фрезер» и транспортно-пересадочного узла «Андроновка» до ближайших предприятий и компаний, сообщает Москва 24.
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