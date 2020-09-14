Собянин назвал сроки окончания строительства станции метро «Зюзино»

Станция «Зюзино» Большой кольцевой линии московского метро готова на 2/3 и будет достроена окончательно в будущем году вместе с остальными остановочными пунктами южного участка. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время инспекционного осмотра работ.

Градоначальник отметил важность этого участка БКЛ, поскольку он будет обслуживать пять районов с общим населением 550 тысяч человек. В целом южный участок и станция «Зюзино» должны быть завершены в конце 2021 года.

Ещё одним фактором, который призван преобразить Зюзино, Собянин назвал программу реновации. В этом районе она одна из самых масштабных в городе.

Станция «Зюзино» - мелкого заложения. Два вестибюля обеспечат выход пассажиров на обе стороны улицы Каховка и к Севастопольскому проспекту. Прокладка участка БКЛ от «Проспекта Вернадского» до «Каховской» ведётся около 3,5 лет. Там будут функционировать три станции: «Улица Новаторов», «Калужская» и «Зюзино». Общая строительная готовность участка составляет 52

