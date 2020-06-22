Собянин назвал сроки начала ремонта еще 25 городских поликлиник

Реконструкция ещё 25 столичных поликлиник начнётся с 1 июля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, осматривая ход работ в здании филиала №6 диагностического центра №3, комплексный капитальный ремонт которого начался в марте и закончится к концу текущего года.

Сейчас на реконструкции находятся 12 городских поликлиник.

«Планировали больше, но из-за пандемии решили перенести сроки, потому что для реконструкции приходится выводить из оборота эти поликлиники, а они и так сегодня чрезвычайно востребованы», - отметил градоначальник.

По словам Собянина, работа в условиях коронавируса заставила пересмотреть сроки действующих и будущих реконструкций поликлиник, и программа будет реализована быстрее, чем планировалось изначально.

В рамках капитального ремонта поликлиник проводятся масштабные работы. Меняют всё, вплоть до стен и перекрытий — по сути, будут открыты новые поликлиники, сказал мэр.

