Собянин назвал самые посещаемые столичные музеи

В столичных музеях и выставках с начала года прошло более 900 мероприятий, которые посетили свыше шести миллионов человек. Об этом в своем блоге написал мэр Сергей Собянин.

Он напомнил, что Москва является одним из мировых лидеров по количеству музеев, и добавил, что они привлекательны своими уникальными экспозициями и яркими проектами, которые есть в каждом столичном музее.

Собянин добавил, что выставки с каждым днем обретают все большую популярность, бережно храня культурное наследие прошлого.

