Собянин назвал самые посещаемые столичные музеи
28 июля 202312:27
В столичных музеях и выставках с начала года прошло более 900 мероприятий, которые посетили свыше шести миллионов человек. Об этом в своем блоге написал мэр Сергей Собянин.
Он напомнил, что Москва является одним из мировых лидеров по количеству музеев, и добавил, что они привлекательны своими уникальными экспозициями и яркими проектами, которые есть в каждом столичном музее.
Собянин добавил, что выставки с каждым днем обретают все большую популярность, бережно храня культурное наследие прошлого.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru