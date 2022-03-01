Собянин назвал приоритетные задачи развития московского образования

Сергей Собянин утвердил планы развития образования в российской столице на текущий год. О решении объявлено после заседания президиума правительства города под председательством мэра Москвы. Планы, в частности, предусматривают дальнейшее развитие предпрофильного, профильного, предпрофессионального образования, а также формирование современной предпрофессиональной среды в старшей школе.

Будут развиваться Московская электронная школа в качестве интегратора лучших образовательных ресурсов, библиотеки образовательных материалов мирового уровня, инструменты настройки и развития персональной образовательной траектории, аналитическая база управления на основе обработки больших данных.

Предусмотрено также развитие системы независимых диагностик качества образования, в том числе с учетом изменения формата проведения международных исследований. Будут развиваться механизмы совершенствования профессионального мастерства учащихся колледжей Москвы. Предполагается также неуклонно повышать качество управления школами.

Кроме того, предусмотрено улучшение условий для профессионального развития педагогов; стандартизация подходов к проектированию, оснащению, строительству, ремонту объектов образования на основе зарубежного опыта; последующая реализация направлений, которые прописаны в национальном проекте «Образование».

Как отметил Сергей Собянин, в 2021 году первых учеников приняли 26 школ мегаполиса и 34 детских сада. Местами в дошкольных учреждениях обеспечены все нуждающиеся дети, начиная с 2 лет 4 месяцев. Градоначальник также рассказал, что родители 95% первоклассников выбрали для своего ребёнка школу в районе проживания.

