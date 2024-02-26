Собянин назвал объекты культнаследия, которые будут реставрировать в 2024 году
Свыше 130 разрешений на различные восстановительные работы выдали в Москве с начала 2024 года в рамках программы по сохранению объектов культурного наследия. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Как отметил градоначальник, властями было выдано 132 разрешения. В столице запланировали ремонт 10 зданий, в том числе комплекса МГУ имени Ломоносова.
«Среди 80 объектов, подлежащих реставрации – конюшни с каретным сараем городской усадьбы Тарасовых и главный дом городской усадьбы Смирнова-Лопатиной XIX века», – подчеркнул Собянин.
Кроме того, в трех зданиях, включая церковь Никиты Мученика середины XVIII века на ул. Старая Басманная, согласовали противоаварийные работы. Еще на 39 объектах культурного наследия пройдут научно-исследовательские и изыскательские работы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru