Собянин назвал необычные поезда, которые можно встретить в столичном метро

Составы современных серий составляют 73% рабочего парка Московского метрополитена. Об этом написал мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Как отметил градоначальник, активная работа по обновлению подвижного состава транспорта ведется в Москве с 2010 года, метро уже получило свыше 4 тысяч вагонов.

«На обеих кольцевых линиях курсируют исключительно современные российские поезда "Москва-2020". В 2024–2025 годы город планирует закупить еще более 500 новых вагонов, отличающихся тихим ходом, комфортом, простором, с автоматической системой обеззараживания воздуха и USB-зарядками», – указал Собянин.

Мэр отметил важность сохранения истории московского метро и указал, что ежедневные поездки хотелось бы скрасить чем-то интересным и оригинальным. Для этого на линиях курсируют необычные поезда. В частности, в Москве можно увидеть ретропоезд «Сокольники» «прямиком из 30-х годов», созданный в 2010 году к 75-летию метро по спецзаказу на заводе «Метровагонмаш».

«Стилизованная под вагоны типа "А" лобовая часть головных вагонов с двумя хромированными фарами, характерные для метро тех лет цвета, внутри – пружинные диваны, уютные светильники-бра, оформление салона линкрустом», — подчеркнул Собянин.

Кроме того, на Арбатско-Покровской линии курсирует поезд «Акварель», главная особенность которого — картины вместо окон и сидений с одной из сторон вагонов. У каждого вагона своя цветовая гамма и уникальное оформление внешней стороны, пола, стен и сидений.

Также в Москве на Солнцевской линии эксплуатируют поезда 81-760А «Ока», которые получили прозвище «Баклажан» за свою необычную расцветку. Составы впервые в истории столичного метро были оборудованы сквозным проходом. В свою очередь, поезда 81-717.6 Люблинско-Дмитровской линии под народным названием «Точка шесть» оснащены более комфортным для машинистов оборудованием, электронными маршрутоуказателями, световой сигнализацией о закрытии дверей.

Кроме того, в Москве работает старейший из действующих именных поездов метрополитена — «Красная стрела», запущенный в 2006 году в честь 75-й годовщины одноименного поезда сообщением Москва – Ленинград. Состав красного цвета снизу и сверху украшен желтыми горизонтальными полосами.

«Внутри – желтые поручни, красные сиденья, на стенах размещены материалы об истории поезда "Красная стрела"», — указал Собянин.

Также в Москве курсируют диагностические составы «Синергия-1» и «Синергия-2». Поезда-лаборатории следят за исправностью инфраструктуры метро, обрабатывая в онлайн-режиме все неполадки, и передают данные в службы для незамедлительного решения проблемы. Составы три раза в месяц проводят диагностику путей и рельсов, габаритов, облицовки тоннелей, нагрева электрооборудования.

