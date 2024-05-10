Собянин назвал меры поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны

Мэр Москвы представил меры поддержки для ветеранов Великой Отечественной войны, говорится на официальном сайте столичного главы.

По его словам, город предоставляет им адресное медицинское и социальное обслуживание, санаторно-курортное лечение и даже может провести ремонт их квартир. Мэр также рассказал, что для этой категории москвичей круглосуточно работает дистанционная система «Тревожная кнопка».

Собянин напомнил, что в Москве проживают больше 16 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны, для которых ежегодно увеличивается размер соцвыплат и предусмотрена единовременная матпомощь в преддверии памятных дат.

Полный перечень услуг для ветеранов представлен на сайте Мos.ru.

Ранее Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем Победы.

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ФОТО: телеграм-канал мэра Москвы
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