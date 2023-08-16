Собянин назвал главные направления развития профобразования в Москве

Около 190 тысяч заявлений подали в колледжи Москвы с конца июня — начала приемной кампании. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в блоге на своем персональном сайте.

Градоначальник отметил, что конкурс на одно бюджетное место составил в среднем восемь заявлений. Как напомнил Собянин, в городе работают 53 колледжа, большинство из них — крупные образовательные комплексы, объединяющие общее и профессиональное образование. Обучение проводится по 164 специальностям, в зависимости от направления студенты смогут освоить две-пять профессий.

В текущем году контрольные цифры приема по наиболее перспективным отраслям увеличили на 20%. Так, для промышленности они были увеличены почти вдвое, для информационных технологий, строительства и транспорта — на 10–15%.

Партнерами колледжей Москвы являются ГК «Ростех», ГУП «Московский Метрополитен», АО Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ООО «Главстрой», ПАО «Ростелеком», ГУП «Мосгортранс», ПАО «Сбербанк», ПАО «Газпром», ООО «Инженерстрой», ООО «Яндекс» и многие другие компании-лидеры в своих отраслях. Регулярно открываются новые направления подготовки студентов: так, в 2023 году был запущен набор наладчиков станков и оборудования в механообработке, бригадиров-путейцев, слесарей-электриков метрополитена, электромонтеров тяговой подстанции и устройств сигнализации, централизации, блокировки. Кроме того, создается направление подготовки специалистов по производству беспилотных авиасистем.

«Совместно с работодателями разрабатываем шесть образовательных программ. В индустриальном парке "Руднево" будет построен инновационный колледж с производственным комплексом для обучения и практической работы ... Планируется, что в 2024–2025 учебном году поступить на новые специальности смогут свыше 400 студентов», – указал Собянин.

По словам мэра, обучение носит максимально прикладной характер, до 70% учебного времени в колледжах составляют практические занятия. Также студенты проходят практику на предприятиях города, в прошлом учебном году ее прошли свыше 62,5 тысячи человек. В оценке качества подготовки на демонстрационном экзамене участвуют работодатели, по итогам испытаний отличившиеся студенты могут получить предложение о работе.

Кроме того, Собянин рассказал о развитии материально-технической базы колледжей. В ближайшие годы будет модернизировано свыше 230 мастерских и создано около 90 новых, также до 2030 года планируется построить пять крупных центров профессионального образования.

«Развитие профессионального образования – один из приоритетов правительства Москвы. Из колледжей должны выходить специалисты с квалификацией не ниже третьего разряда, обладающие ... необходимыми знаниями и навыками для успешного включения в производственный процесс», — добавил мэр.

