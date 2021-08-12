Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве

День города в Москве пройдет в Москве 11-12 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени - 11-12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил», — написал градоначальник в Twitter.

Мэр подчеркнул, что главным приоритетом для властей города является сохранение здоровья горожан.

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ФОТО: АГН Москва
ТЕГИ:День ГородаМоскваСергей Собянин
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