Собянин назвал даты празднования Дня города в Москве
12 августа 202114:22
День города в Москве пройдет в Москве 11-12 сентября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени - 11-12 сентября. Как и в том году, формат мероприятий определим с учетом эпидемиологической обстановки и действующих санитарных правил», — написал градоначальник в Twitter.
Мэр подчеркнул, что главным приоритетом для властей города является сохранение здоровья горожан.
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12 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru