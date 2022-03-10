Собянин назначил на 16 апреля проведение традиционного общегородского субботника
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому месячник по уборке и благоустройству территории в столице пройдет с 1 по 30 апреля, а традиционный общегородской субботник состоится 16 апреля, сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.
Отмечается, что основной задачей станет приведение в порядок всех городских объектов: начиная от крупных инженерных сооружений и заканчивая фасадами жилых домов.
В пресс-службе рассказали, что коммунальные службы завершат вывоз снега, проведут очистку внутридворовых территорий, приведут в порядок газоны, отремонтируют и окрасят элементы детских и спортивных площадок.
Также запланированы промывка и текущий ремонт цоколей, фасадов, входных групп, лестниц и других конструктивных элементов жилых домов.
На объектах дорожно-транспортной инфраструктуры промоют знаки и дорожные щиты, обновят дорожную разметку.
На традиционный субботник приглашаются школьники, студенты, сотрудники предприятий и все москвичи, которые хотят принять участие в благоустройстве города.
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